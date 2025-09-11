Toplam ciro endeksi belli oldu
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Temmuz ayında yıllık %38,8 arttı.
11.09.2025 - 10:10 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %31,2 arttı, inşaat ciro endeksi %50,8 arttı, ticaret ciro endeksi %40,6 arttı, hizmet ciro endeksi %40,6 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK %2,1 AZALDI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Temmuz ayında aylık %2,1 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,6 azaldı, inşaat ciro endeksi %5,8 arttı, ticaret ciro endeksi %4,3 azaldı, hizmet ciro endeksi %0,4 arttı.