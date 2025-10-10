Toplam ciro endeksi belli oldu
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ağustos ayında yıllık %36,7 arttı.
10.10.2025
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %32,4 arttı, inşaat ciro endeksi %53,2 arttı, ticaret ciro endeksi %35,6 arttı, hizmet ciro endeksi %40,6 arttı.
Toplam ciro aylık %2,0 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ağustos ayında aylık %2,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %1,9 arttı, inşaat ciro endeksi %9,4 arttı, ticaret ciro endeksi %0,9 arttı, hizmet ciro endeksi %2,8 arttı.