Toplam ciro endeksi belli oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ağustos ayında yıllık %36,7 arttı.

10.10.2025 - 10:20 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %32,4 arttı, inşaat ciro endeksi %53,2 arttı, ticaret ciro endeksi %35,6 arttı, hizmet ciro endeksi %40,6 arttı.

Toplam ciro aylık %2,0 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ağustos ayında aylık %2,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %1,9 arttı, inşaat ciro endeksi %9,4 arttı, ticaret ciro endeksi %0,9 arttı, hizmet ciro endeksi %2,8 arttı.

