Toplam ciro endeksi yükseldi
Toplam ciro yıllık %134,1 arttı.
11.11.2022 - 11:24 |
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2022 yılı Eylül ayında yıllık %134,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %125, inşaat ciro endeksi %118,9, ticaret ciro endeksi %132,2, hizmet ciro endeksi %165,6 arttı.
Toplam ciro aylık %3,8 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2022 yılı Eylül ayında aylık %3,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %1, inşaat ciro endeksi %5,1, ticaret ciro endeksi %4,6, hizmet ciro endeksi %6,8 arttı.
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