Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı toplam ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Aralık ayında yıllık %89,7 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %66,8, inşaat ciro endeksi %127,2, ticaret ciro endeksi %92,9, hizmet ciro endeksi %112,5 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %5,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Aralık ayında aylık %5,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,7, inşaat ciro endeksi %9, ticaret ciro endeksi %8,2, hizmet ciro endeksi %2 arttı.