Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı toplam ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında yıllık %94 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %65,6, inşaat ciro endeksi %115,6, ticaret ciro endeksi %110,9, hizmet ciro endeksi %107,6 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %8,3 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında aylık %8,3 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,8, inşaat ciro endeksi %8,5, ticaret ciro endeksi %9,8, hizmet ciro endeksi %8,9 arttı.