Toplam piyasa hacmi 1.5 trilyon dolara indi

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, CNN Business’in kripto piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, daha önce birkaç kez daha yaşandığına işaret ederek, piyasa çöküşünden endişe duymadığını söyledi ve "Şimdiye kadar bu büyük kripto balonlarından en az üç tanesini gördük. Ve çoğu zaman, balonların durmasının nedeni, teknolojinin henüz orada olmadığını açıkça ortaya koyan bazı olayların meydana gelmesidir" dedi.

Son 24 saat içinde 33,616.45 ve 41,736.32 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.67 düşüşle 36.450.13 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26.35 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,113.35 ve 2,804.20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18.27 düşüşle 2,262.16 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 43.97 ve piyasa hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 1.00 dolardaydı. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 527 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 97 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,996 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.7'sini Bitcoin, yüzde 17.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 229 milyar dolar düzeyindeydi.