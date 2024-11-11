Toyota, Çin'deki üretimini artırmayı hedefliyor

Konuya yakın kaynaklara göre Toyota stratejisinde ve üretim planlarında, Çin'deki satış ve üretim operasyonlarını birbirine yaklaştıracak ve yerel yöneticilere geliştirme konusunda daha özgür bir el sağlayacak revizyon yapacak.

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Toyota'nın on yılın sonuna kadar Çin'de üretimi yılda 3 milyon araca çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü.

Toyota, 2022 yılında Çin'de 1,84 milyon araç üreterek rekor kırmıştı. Yeni üretim hedefi 2022'deki rekora göre %63'lük bir artışı temsil ediyor. Toyota, 2023 yılında Çin'de 1,75 milyon araç üretmişti.