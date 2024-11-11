Toyota, Çin'deki üretimini artırmayı hedefliyor
Toyota, 2030 yılına kadar Çin'de yılda en az 2,5 milyon araç üretmeyi hedefliyor.
11.11.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Konuya yakın kaynaklara göre Toyota stratejisinde ve üretim planlarında, Çin'deki satış ve üretim operasyonlarını birbirine yaklaştıracak ve yerel yöneticilere geliştirme konusunda daha özgür bir el sağlayacak revizyon yapacak.
Haberin Devamı
Toyota'nın on yılın sonuna kadar Çin'de üretimi yılda 3 milyon araca çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü.
Toyota, 2022 yılında Çin'de 1,84 milyon araç üreterek rekor kırmıştı. Yeni üretim hedefi 2022'deki rekora göre %63'lük bir artışı temsil ediyor. Toyota, 2023 yılında Çin'de 1,75 milyon araç üretmişti.