Toyota en çok araç satan unvanını korudu

Toyota Motor dünyanın en büyük araç satan üreticisi unvanını 2022 yılında da korudu. Toyota son 3 yıldır bu unvanı devam ettiriyor.

Toyota, Hino Motors ve Daihatsu markaları da dahil edildiğinde 2022 yılında 10,5 milyon araç sattı.

2022 yılında denizaşırı piyasalarda araç satışı yüzde 0,1 azalarak 8,6 milyon olurken, yurt içi pazarda satışlar yüzde 9,6 düşüşle 1,9 milyon seviyesinde gerçekleşti.