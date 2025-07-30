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Toyota küresel satışlarını artırdı

Toyota Motor ilk 6 ayda küresel satışlarını yüzde 7,4 artırdı.

30.07.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Toyota küresel satışlarını artırdı

Toyota Motor, 2025 yılının ilk yarısında önemli pazarlarda hibrit araçlara yönelik artan talebin ABD ithalat tarifelerinden kaynaklanan baskıyı dengelemeye yardımcı olmasıyla rekor düzeyde küresel satış gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Toyota, iştirakleri Daihatsu ve Hino dahil olmak üzere küresel satışların Ocak ve Haziran ayları arasında bir önceki yıla göre %7,4 artarak 5,5 milyon adedin üzerine çıktığını belirtti.

Bu dönemde üretim %8,8 artışla 5,5 milyon adede ulaşırken, yurt içi üretimde de yaklaşık %20'lik bir artış kaydedildi.

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