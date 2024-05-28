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Uzmanpara Toyota yeni motor geliştirmeyi planlıyor
Haberler Uzmanpara Toyota yeni motor geliştirmeyi planlıyor

Toyota yeni motor geliştirmeyi planlıyor

Toyota Motor, karbon emisyonlarını azaltma çabalarının bir parçası olarak elektrifikasyona uygun yeni motorlar geliştirmeyi planlıyor.

28.05.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Toyota yeni motor geliştirmeyi planlıyor

Japon otomobil üreticisi yaptığı açıklamada içten yanmalı motorları karbondan arındırmak için net sıfır CO2 emisyonu üreten çeşitli yakıtlarla uyumlu daha küçük motorlar yapacağını bildirdi.

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Toyota, tüketicilere elektrikli araçların yanı sıra hibrit elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobiller de dahil olmak üzere çeşitli araçlar sunmak anlamına gelen "çok seçenekli" yaklaşımı benimsiyor.

Toyota son aylarda, ABD'deki ve diğer bazı pazarlardaki tüketicilerin tamamen elektrikli araçlardan benzinli-elektrikli hibrit araçlara geçişinden faydalandı. Son dönemde daha fazla otomobil alıcısı, şarj sorunları ve tam elektrikli araçlarla ilgili daha yüksek fiyatlar konusunda endişelerini dile getiriyor.

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