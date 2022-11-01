Toyota'nın karı azaldı
Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Toyota Motor'un karı 1 Nisan 2022'de başlayan mali yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 azalarak 1,17 trilyon yen (7,88 milyar dolar) oldu.
01.11.2022 - 10:40 |
Toyota mali yılın tamamında karın geçen yıla göre yüzde 17,2 azalarak 2,36 trilyon yen olacağı beklentisini devam ettirdi.
30 Eylül'de sona eren çeyrek dönemde ise faaliyet karı yüzde 25 azalarak 562,7 milyar yen oldu. Ekonomistler karın 772,2 milyar yen olmasını bekliyordu.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz