Toyota'nın karı azaldı

Toyota mali yılın tamamında karın geçen yıla göre yüzde 17,2 azalarak 2,36 trilyon yen olacağı beklentisini devam ettirdi.

30 Eylül'de sona eren çeyrek dönemde ise faaliyet karı yüzde 25 azalarak 562,7 milyar yen oldu. Ekonomistler karın 772,2 milyar yen olmasını bekliyordu.