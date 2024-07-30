Toyota'nın küresel üretimi düştü

Toyota'nın küresel üretimi Haziran ayında, otomobil üreticisinin kendi iç pazarındaki bir sertifikasyon skandalı ve Çin'deki şiddetli fiyat savaşından sert bir şekilde etkilenmesiyle beşinci ay üst üste düştü.

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Japonya'nın en büyük otomobil üreticisinin dünya çapındaki üretimi Aralık 2022'den bu yana en keskin düşüşle %12,9 azalarak 795.862 araca geriledi.

Kendi iç pazarında üretim, ulaştırma bakanlığının bir otomobil güvenliği skandalının genişlemesiyle Toyota ve diğer otomobil üreticilerinin belirli modelleri sertifikalandırmak için başvurularında usulsüzlük tespit etmesinin ardından %18,8 düştü.