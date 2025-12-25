Toyota'nın üretim ve satışları düştü

Kasım ayında yalnızca ana şirkete ait Japonya'daki araç üretimi %9,7 azalarak 258.177 adet oldu. Ana şirkete ait küresel araç üretimi ise %5,5 düşüşle 821.723 adet seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Ana şirkete ait denizaşırı araç üretimi %3,4 azalarak 563.546 adet oldu. Küresel satışlar ise %2,2 düşüş göstererek 900.011 adet olarak kaydedildi.