Toyota'nın üretim ve satışları düştü

Toyota Motor Corporation, Kasım ayına ait ana şirket bazlı üretim ve satış verilerini açıkladı. Verilere göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla küresel üretim ve satışlarda düşüş kaydedildi.

25.12.2025 - 09:35 | | Foreks Haber
Kasım ayında yalnızca ana şirkete ait Japonya'daki araç üretimi %9,7 azalarak 258.177 adet oldu. Ana şirkete ait küresel araç üretimi ise %5,5 düşüşle 821.723 adet seviyesinde gerçekleşti.

Ana şirkete ait denizaşırı araç üretimi %3,4 azalarak 563.546 adet oldu. Küresel satışlar ise %2,2 düşüş göstererek 900.011 adet olarak kaydedildi.

