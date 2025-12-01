Trump, Fed başkanlığı için yeni adayını belirledi

Trump, Air Force One uçağında Washington'a dönerken gazetecilere "Kimi seçeceğimi biliyorum, evet" dedi ancak isim vermedi. "Açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump'ın baş ekonomi danışmanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi için muhtemel aday olarak görülüyor.

Trump, Powell'ı faizleri hızlı bir şekilde düşürmediği için sık sık eleştirdi ve indirimleri daha güçlü bir şekilde takip edecek bir başkan istediğini sinyalledi.

Hassett, CBS'in Face the Nation programında kendisini Powell'ın yerine geçecek ön planda aday olarak görüp görmediği sorusunu yanıtlamaktan kaçındı ve haberi "söylenti" olarak nitelendirdi. Ancak Trump'ın adayını açıklamaya yakın olduğu haberine piyasanın olumlu tepkisine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Hassett, "Harika bir Hazine müzayedesi gördük, faiz oranları düştü ve Amerikan halkı Başkan Trump'ın onlara daha ucuz araba kredileri ve daha düşük oranlı konut kredilerine daha kolay erişim sağlayacak birini seçmesini bekleyebilir" dedi.

Trump'ın seçeceği kişi, başkan olarak Senato onayı alması gerekecek ve dışarıdan biriyse muhtemelen Şubat ayında başlayacak 14 yıllık Fed yönetim kurulu üyeliği için de onay alması gerekecek. Powell'ın başkanlık dönemi Mayıs ayında sona eriyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın adayını 25 Aralık Noel tatilinden önce açıklayabileceğini belirtti.

Hassett'in yanı sıra diğer finalistler arasında Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh ve BlackRock'tan Rick Rieder bulunuyor.