Trump piyasaları salladı! Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı

Tüm dünyanın takip ettiği ABD - Venezuela gerilimi sonrası altın, gümüş ve petrol fiyatlarının nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Söz konusu jeopolitik kriz tüm enstrümanlar üzerinde etkili olurken, Finans Analisti İslam Memiş, son tahminlerini ve uyarılarını milliyet.com.tr’ye açıkladı.

"PİYASALAR JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLAMASINA GİREBİLİR"

Özellikle altın ve gümüş yatırımcısına seslenen Memiş, piyasalara ilişkin beklentilerini şu sözlerle açıkladı:

"Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem İran'ı tehdit etmesi hem Venezuela'ya müdahale etmesi piyasaları ister istemez tedirgin ediyor ve piyasalardaki belirsizlik de devam ediyor. Görünen o ki küresel piyasalar artık jeopolitik gerilim fiyatlamasına girebilir. Eğer yaşanabilecek düşüşler olursa, bunun orta ve uzun vadeli yatırımcılar için, altın borcu olanlar için, altın yatırımını düşünenler için bir fırsat olacağını düşünüyorum.

ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT

Ancak elinde altın, gümüş, paladyum gibi değerli metaller grubuna yani güvenli limanlara giriş yapan yatırımcılar varsa satış için bence acele etmesin. Elbette yatırım tavsiyesi değildir, yılın ilk yarısına kadar yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ancak yılın ikinci yarısında tekrar durağan, özellikle 2026 yılında agresif yükselişler beklemediğimizi söyleyebilirim."

NE OLMUŞTU?

Venezuela’ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “ABD, başarılı biçimde, Venezuela ve liderine geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülkeden uçakla çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülmüştür” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, basına yaptığı açıklamada ise, Maduro ve eşinin yakalanmasını “muhteşem bir operasyon” olarak nitelendirmişti.

ABD’nin hamlesi sonrası küresel piyasalarda tansiyonu yükselmiş, altın, gümüş ve petrol fiyatlarının yönü yatırımcıların odağına yerleşmişti. 5 Ocak 2026 itibarıyla altın 4.437 dolara, gümüş 75,39 dolara çıkmıştı.