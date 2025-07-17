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Trump, Powell'ı görevden almayı planlamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını bildirdi.

17.07.2025 - 09:11 | | AA
Trump, Powell'ı görevden almayı planlamıyor

Trump, Beyaz Saray'da, basın mensuplarının, Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtladı.

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Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu belirten Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu.

Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed başkanının görev süresinin dolacağına işaret etti.

Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın, Oval Ofis'te Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının gerekip gerekmediğini sorduğu, temsilcilerin de bu fikre destek verdiği öne sürülmüştü. Haberlerde, bazı temsilcilerin, Trump'ın bunu yapacağını söylediğini belirttiği aktarılmıştı.

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