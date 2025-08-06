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UzmanparaTrump yeni Fed üyesi için kararını verecek
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Trump yeni Fed üyesi için kararını verecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine geçecek isme hafta sonundan önce karar vereceğini belirtti.

06.08.2025 - 09:10 | | AA
Trump yeni Fed üyesi için kararını verecek

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Fed yönetim kurulunda boşalacak koltuk için bir isim belirleyip belirlemediği sorulan Trump, "Hafta sonundan önce karar vereceğim." dedi.

Söz konusu görev için birkaç adayları olduğunu belirten Trump, Fed Başkanlığı için de değerlendirme yaptıklarını ve aday sayısının şu anda dörde indiğini kaydetti.

Trump, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu yineledi.

Fed'den geçen hafta yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu bildirilmişti.

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Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürmüştü.

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