Trump’ın ‘vururuz’ tehdidi gerilim yarattı: İşte gram altında konuşulan hedef!

Geçtiğimiz yılın en iyi performans gösteren iki yatırım aracı altın ve gümüş yeni yılın ilk günlerinde de gösterdiği fiyat hareketiyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren gram altın fiyatı cuma günü 6.265 TL seviyesine kadar yükselerek gözünü rekora dikmişti.

BUGÜN YENİ REKOR GELDİ

Altının gramı en son 29 Aralık’ta 6.279 TL ile tüm zamanların zirvesini test ettikten sonra sert düşüşe geçerek yılı 5.952 TL’den kapatmıştı. Bugün altının gram fiyatı 6.382 TL seviyesini görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

ONS ALTINDA YENİ ZİRVE

Yurt dışında ise altının onsu önemli bir çıkış göstererek geçtiğimiz haftayı 4.508 dolardan kapattı. Ons altın da 12 Aralık tarihinde 4.549 dolar ile tarihi rekor kırmıştı. Bugün fiyatlar 4.601 dolar seviyesini aşarak yeni zirveyi gördü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT HAREKET

Geçtiğimiz yıl altından daha fazla kazanç sağlayan gümüşün fiyatı yeni yılda da oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta başında 100 TL civarında seyreden gram gümüşün fiyatı cuma günü 110 TL seviyelerinin üzerine çıktı. Gram gümüşün fiyatı bugün 117 TL'yi aşarak yeni zirvesini test etti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HAFTA TAHMİNİ!

Peki altın ve gümüşte son yükselişlerin sebebi ne? Bu hafta yeni rekor gelecek mi? Son beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Her geçen gün gerilen jeopolitik risklere ek olarak, İran'da gerçekleşen olaylara Trump'ın ‘vururuz’ tehdidi global ortamı daha da germiş görünüyor. Daha önceki yorumlarımızda bir bant içerisinde hareket etmesini beklediğimizi ifade ettiğimiz altın son 3 iş günüdür orta vade yukarı sinyalleri üretmeye başlamıştır. Ancak bu sinyaller 4300-4580 dolar bandı içerisinde anlamlıdır. Şimdilik 4580 dolar hedefiyle hareket ettiğini ifade edebiliriz. Artan İran gerilimi ve İran'ın ABD ve İsrail üslerini hedef olarak göreceğini açıklaması nedeniyle altının güvenli liman olma özelliği de ön plana çıktığı için alım eğilimi daha ağır basmıştır.

Ons altın için 4572 dolar, gram altın için 6350 TL seviyesini bekliyoruz. Ancak gümüşte sinyaller henüz net değil. Çünkü burada hala orta vade aşağı sinyalleri devam etmektedir. Ayrıca çok primli olduğu da unutulmamalıdır.

RAKAM VERİLDİ: İŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ons altında orta vade göstergeler yukarı sinyalleri üretmektedir. O yüzden kısa vadede 4610 dolar seviyelerine ulaşma ihtimali bir hayli fazla. Ancak bir trend hareketinden bahsedebilmemiz için 4600’lerde tutunması gerekmektedir. Şimdilik yatay seyirde 4300-4580 dolar bandında hareket etmesini bekliyoruz.

Gram altında tıpkı ons altın grafiğinde olduğu gibi yukarı sinyalleri gelmektedir. O yüzden yeni bir farklı gelişme olmazsa 6.350 TL seviyesine kadar yükseliş bekliyoruz.

GÜMÜŞTE BU SEVİYELERE DİKKAT: TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Gümüş ons/TL’de 3 gündür yukarı sinyali bulunmaktadır. Şu an 3443 TL seviyesinde ve 3600 TL seviyesini test edebilecek gibi görünmektedir. Gümüş ons dolar ise henüz yukarı sinyalleri üretmediğinden temkinli olmakta fayda var. Gram gümüşe gelince benzer sinyaller geldiği için 115 TL seviyelerini test etme ihtimali oldukça fazladır.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KALDIRAÇLI İŞLEM UYARISI!

Volatilitenin son derece yüksek olabileceği bir dönemdeyiz. Jeopolitik risklerdeki değişiklik yukarı veya aşağı yönlü dalgalanmaları da artıracaktır. Bu arada Fed başkanının değişecek olması nedeniyle Fed faiz indirimlerine doğru yaklaştıkça altının daha da ihtimali fazladır. Ancak hareketlerin beklentilerin de dışında olabileceğini düşünerek, özellikle kaldıraçlı işlemlerde kayıp riskine dikkat etmeliyiz.”