Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTrump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı
HaberlerUzmanparaTrump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı

Trump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun olmadığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal 'büyük' ölçüde düşürmesi gerektiğini ifade etti.

10.09.2025 - 17:08 | | AA
Trump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.

Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu. ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.

SON DAKİKA! Netanyahu Katar'ı tehdit etti: Yoksa vururuz

SON DAKİKA! Netanyahu Katar'ı tehdit etti: Yoksa vururuz

Tüm sırrı leopar çözecek! Mars'ta yaşam olduğuna dair en güçlü kanıt bulundu

Tüm sırrı leopar çözecek! Mars'ta yaşam olduğuna dair en güçlü kanıt bulundu