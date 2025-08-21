Canlı Borsa
Trump'tan güneş ve rüzgar enerjisine veto

ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri veya güneş enerjisi projelerini onaylamayacaklarını bildirdi.

21.08.2025 - 09:09 | | AA
Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle elektrik üreten ve bunlara güvenen tüm eyaletlerin, elektrik ve enerji maliyetlerinde "rekor" artışlar yaşadığını savunan Trump, bunu "yüzyılın dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Rüzgar türbinlerini veya çiftçileri yok eden güneş enerjisini onaylamayacağız. ABD'de aptallık günleri sona erdi." ifadelerini kullandı.

