Trump'tan güneş ve rüzgar enerjisine veto

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle elektrik üreten ve bunlara güvenen tüm eyaletlerin, elektrik ve enerji maliyetlerinde "rekor" artışlar yaşadığını savunan Trump, bunu "yüzyılın dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Rüzgar türbinlerini veya çiftçileri yok eden güneş enerjisini onaylamayacağız. ABD'de aptallık günleri sona erdi." ifadelerini kullandı.