Trump'tan tarife açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

07.10.2025 - 08:53 | | AA
Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Trump, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, söz konusu tarifenin başlangıç tarihini 1 Ekim olarak duyurmuştu.

Konuya ilişkin önceki paylaşımında Trump, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

