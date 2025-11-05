Trump'tan tarife davasıyla ilgili açıklama

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Yarın ABD Yüksek Mahkemesinde görülecek dava, ülkemiz için kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullanan Trump, şöyle devam etti:

"Zafer kazanırsak, muazzam ama adil finansal ve ulusal güvenliğe kavuşacağız. Zafer kazanamazsak, yıllardır bizden faydalanan diğer ülkelere karşı neredeyse savunmasız kalacağız. Borsamız sürekli rekor seviyelere ulaşıyor ve ülkemiz hiç bu kadar saygı görmemişti. Bunun büyük bir kısmı, gümrük vergileriyle sağlanan ekonomik güvenlik ve bu vergiler sayesinde müzakere ettiğimiz anlaşmalardan kaynaklanıyor."

TARİFE DAVASI, YÜKSEK MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığına hükmetmişti.

Trump yönetimi, karara Federal Temyiz Mahkemesinde itiraz etmiş, temyiz mahkemesinin de tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını istemişti.

Yüksek Mahkeme, hükümetin tarife davasında hızlı karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etmişti.

Sözlü savunma için süre tanıyan Mahkeme, davanın kasımın ilk haftasında görüleceğini belirtmişti.