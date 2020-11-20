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20.11.2020 - 10:05 | | AA

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,2 azalarak 80,1 oldu.

Tüketici güven endeksi açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı. Ekimde 81,9 olan endeks, kasımda 80,1'e geriledi.

Hanenin maddi durumu endeksi ekimde 69,4 iken, kasımda yüzde 4,1 azalışla 66,6'ya düştü. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 79,5 iken, kasımda yüzde 0,6 gerileyerek 79 olarak kayıtlara geçti.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekimde 81,4 iken, kasımda 3,3 azalarak 78,7'ye geriledi.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ekimde 97,4 iken, kasımda yüzde 1,2 düşerek 96,2 oldu. 

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