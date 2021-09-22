Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTüketici güven endeksi açıklandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,8 artışla 79,7'ye yükseldi.

22.09.2021 - 10:02 | | AA
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 1,8 arttı. Ağustosta 78,2 olan endeks, eylülde 79,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustosta 61,3 iken eylülde yüzde 2,2 artarak 62,6'ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 78,6 iken, eylülde yüzde 0,5 artarak 79'a yükseldi.

Ağustosta 75,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, eylülde yüzde 5,3 yükselerek 79,3 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 97,7 değerini aldı.

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Son dakika... Rus uçağı radarda kayboldu

    Son dakika... Rus uçağı radarda kayboldu

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Son dakika... Rus uçağı radarda kayboldu

    Son dakika... Rus uçağı radarda kayboldu

    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Avcılar'da gece yarısına sarkan yıkım trafiği kilitledi

    Avcılar'da gece yarısına sarkan yıkım trafiği kilitledi

    Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak

    Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HSK memur alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır 2021? HSK personel alımı şartları neler?

    HSK memur alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır 2021? HSK personel alımı şartları neler?

    Sıradaki Haber
    Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

    Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

    Sıradaki Haber
    Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

    Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

    Sıradaki Haber
    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Sıradaki Haber