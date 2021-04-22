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Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2 oldu.

22.04.2021 - 10:03 |
Tüketici güven endeksi belli oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 iken, Nisan ayında %4,9 oranında azalarak 64,0 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 81,0 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken, Nisan ayında %7,9 oranında azalarak 81,0 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 94,1 iken, Nisan ayında %11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,8 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4 iken, Nisan ayında %4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.

 

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