Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %3,1 oranında azaldı; kasım ayında 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9 oldu.

Hanenin maddi durumu endeksi 54,1 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında %3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 65,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,9 iken, aralık ayında %5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 66,7 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralık ayında %2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 89,6 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasım ayında 91,4 iken, aralık ayında %1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.