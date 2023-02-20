Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı tüketici güven endeksi verisini açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada "Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmaktadır" denildi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 82,5 OLDU



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında arttı. Ocak ayında 79,1 olan endeks, şubat ayında 82,5 oldu.