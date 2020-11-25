'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum'

Finlandiya Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bullard, "Bu bana tünelin sonundaki ışık göründü gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Bullard ayrıca, son zamanlarda gelen bazı ekonomik verilerin sonbaharın başlarındaki kadar güçlü olmadığını görüyoruz, bununla beraber şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bullard, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte ve 2021'in ilk bölümünde trendin üzerinde büyüme göstermesini beklediğini de vurguladı.