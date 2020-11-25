CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum'
25.11.2020 - 07:33 |

'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum'

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, birçok koronavirüs aşı adayının başarılarına ilişkin son gelişmelerin sağlık krizinin ve ekonomik krizin sonunun ufukta görünüyor olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum'
ABONE OL

Finlandiya Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bullard, "Bu bana tünelin sonundaki ışık göründü gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Bullard ayrıca, son zamanlarda gelen bazı ekonomik verilerin sonbaharın başlarındaki kadar güçlü olmadığını görüyoruz, bununla beraber şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Bullard, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte ve 2021'in ilk bölümünde trendin üzerinde büyüme göstermesini beklediğini de vurguladı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Sıradaki Haber