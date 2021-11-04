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Turkcell'den hisse satışa ilişkin açıklama

Turkcell, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ hisselerinin kısmi satışı için JP Morgan Securities plc'ye yetki verileceğini duyurdu.

04.11.2021 - 17:52 | | AA
Turkcell'den hisse satışa ilişkin açıklama

Turkcell iletişim Hizmetleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu, Paycell markasıyla yenilikçi ödeme çözümleri sunan bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut ve farklı pazarlarda büyümesinin hızlandırılarak iş hacminin büyütülmesi stratejisi kapsamında, şirkete kaynak sağlanması amacıyla kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirmeye karar vermiştir." denildi.

Açıklamada, satış sürecinin yönetimi için yatırım bankası JP Morgan Securities plc'ye yetki verileceği, potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin bu ay itibarıyla başlatılacağı bildirildi.

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