Türkiye Bankalar Birliği açıkladı! Yüzde 55 azaldı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı. Bu gelişmede, ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında azalarak 278 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 59 oranında azalarak 302 bin kişi oldu.