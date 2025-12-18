Canlı Borsa
Türkiye için 2026 kredi notu takvimini açıkladı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu değerlendirme takvimini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak açıkladı.

18.12.2025 - 15:06 | | AA
Kurumun 2026'ya yönelik küresel kredi notu değerlendirme takvimi kapsamında, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk kredi notu değerlendirmesinin 23 Ocak 2026'da yapılması kararlaştırıldı.

Fitch'in Türkiye için yılın ikinci değerlendirme tarihi ise 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 26 Temmuz'da "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.

