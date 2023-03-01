Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Anlamlı yükseliş gerçekleştiren Moody's, G20 ülkeleri için de revize gerçekleştirdi.

Moody's, ABD, Kanada, Euro Bölgesi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Türkiye için 2023 yılı için reel büyüme projeksiyonlarını artırırken Çin için 2023-2024 yıllarında beklediği yüzde 4'lük büyümeyi yüzde 5'e çıkardı.

Kuruluş Türkiye için 2023 ve 2024 yılları büyüme tahminlerini yüzde 2 ve yüzde 3'ten yüzde 2,3 ve yüzde 4'e çıkarırken büyümeyi revize etmesinin nedeni olarak depremin oluşturduğu yıkımın yeniden inşası ile ortaya çıkacak güçlü ekonomik aktivite olarak yorumladı.