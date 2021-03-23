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'Türkiye'de katılım bankacılığı ülkenin uygun demografik yapısı ile destekleniyor'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, bankaların yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye’nin uygun demografik yapısı ile desteklendiğini bildirdi.

23.03.2021 - 17:51 | | AA
'Türkiye'de katılım bankacılığı ülkenin uygun demografik yapısı ile destekleniyor'

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankalarına yönelik değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, Türkiye’de katılım bankalarının, ülkenin bankacılık sektörü içindeki toplam varlık payının geçen yıl yüzde 6,3’ten 7,2’ye yükseldiğine yer verilerek, sektörün takipteki krediler oranın da yüzde 5,4’den 3,8’e gerilediği belirtildi.

Türkiye'de katılım bankacılığının hala niş olduğuna işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığının ülkede gelişmekte olan bir sektör olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, sektörün yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye’nin uygun demografik yapısı ile desteklendiği belirtildi.

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