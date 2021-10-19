Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTürkiye'nin dünya ihracatındaki payı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı arttı

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

19.10.2021 - 10:16 | | AA
Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı arttı

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektöründen 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Otomotiv sektöründen 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısının ifadesi ortaya çıktı

Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısının ifadesi ortaya çıktı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Otomotiv sektöründen 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Otomotiv sektöründen 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısının ifadesi ortaya çıktı

Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısının ifadesi ortaya çıktı

Baraj ve göletlerde depolanan su miktarı 200 milyar metreküpe çıkacak

Baraj ve göletlerde depolanan su miktarı 200 milyar metreküpe çıkacak

Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı

Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı

Düğüne tencereyle yüzerek gittiler

Düğüne tencereyle yüzerek gittiler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arnavutköy'de kaçak hafriyatlar mahalleliyi isyan ettirdi

Arnavutköy'de kaçak hafriyatlar mahalleliyi isyan ettirdi

Sıradaki Haber
Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

Faturalara devlet desteği! Flaş detay, ve belli oldu

Sıradaki Haber
Marmara’ya özel koruma kalkanı

Marmara’ya özel koruma kalkanı

Sıradaki Haber
Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sorgulama sayfası e Devlet ekranı

Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sorgulama sayfası e Devlet ekranı

Sıradaki Haber