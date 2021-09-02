Türkiye'nin elektrik tüketimi arttı

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 148 milyon 473 bin kilovatsaatle 4 Ağustos'ta, en düşük tüketim ise 901 milyon 797 bin kilovatsaatle 15 Ağustos'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,19 artarak 32 milyar 123 milyon 478 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 12,85 artarak 32 milyar 366 milyon 620 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 12,8'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 41,7'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 13,1'i ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 6,38, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 17,6 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ihracatı yüzde 187 arttı

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,89 artarak 105 milyon 961 bin kilovatsaatten 196 milyon 977 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 187 artarak 440 milyon 68 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın ağustos ayında 152 milyon 927 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Türkiye'nin elektrik tüketiminde geçen ay iki defa rekor tazelendi. Önce 3 Ağustos'ta ardından 4 Ağustos'ta elektrik tüketim rekorları kırıldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, iklim değişikliğine işaret ederek, Türkiye genelinde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azaldığına dikkati çekti.

Rüzgar enerji santrallerinde de üretimin azaldığını belirten Karagöl, aşırı klima kullanımı ve yükselen talep nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını anımsattı.

Karagöl, sıcaklıkların hızla artmasının iklimlendirmeyle ilgili elektrik talebini ciddi düzeyde artırdığının altını çizerek, "Özellikle ikinci çeyrek dönem sanayi üretiminden dolayı da elektrik tüketiminde artış yaşandı. Belli dönemlerde ani talep artışlarını da göz önünde bulundurursak kesinti gibi sorunlar olası hale geliyor. Bunun için çeşitli adımlar atarak hazırlıklar tabi ki yapılmalı. İklim değişikliğinin temel sebep olduğunu unutmamalı. Gerekiyorsa iletim hatlarında yenilenme, gözden geçirme yapılmalı ve yatırımlar şekillendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.