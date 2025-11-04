Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yılın 3. çeyreği itibarıyla bankalardaki toplam mevduat yıllık bazda yüzde 39,33 artışla 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin oldu. Geçen yıl bu dönemde toplam mevduat 17 trilyon 832 milyar 497 milyon 711 bin lira olmuştu.

Mevduatın illere göre dağılıma bakıldığında ise 3 büyük şehrin payı dikkati çekti. Bu dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam mevduatı 15 trilyon 95 milyar 706 milyon 324 bin liraya çıktı.

En fazla mevduata sahip il 10 trilyon 522 milyar 200 milyon lirayla İstanbul oldu. Bu ili 3 trilyon 298 milyar 458 milyon 768 bin lirayla Ankara ve 1 trilyon 275 milyar 47 milyon 583 bin lirayla İzmir takip etti.

Aynı dönemde Antalya'da 792 milyar 838 milyon 70 bin lira, Bursa'da 562 milyar 935 milyon 873 bin liralık mevduat toplandı. Buna göre en büyük 3 şehrin toplamı, mevduatın yüzde 60,8'ini oluşturdu.

Yılın ocak-eylül döneminde yurtdışı yerleşiklerin mevduatı ise 1 trilyon 611 milyar 941 milyon 945 bin lira oldu.

EN FAZLA ORANSAL ARTIŞ RİZE'DE OLDU

Yıllık bazda bakıldığında İstanbullu yerleşiklerin bankalardaki mevduatları yüzde 44, Ankaralıların yüzde 41,6 ve İzmirlilerin yüzde 37 arttı. En büyük oransal artış ise yüzde 62,5 ile Rize'de oldu. Geçen sene 3. çeyrek sonu itibarıyla 33 milyar 192 milyon 866 bin lira olan Rizelilerin mevduatı, bu yılın 3. çeyreğinde 53 milyar 931 milyon 320 bin liraya çıktı.

Oransal artışta Rize'yi yüzde 57,3 ile Bitlis, yüzde 51,2 ile Elazığ, yüzde 50,4 ile Kırıkkale ve 50,3 ile Çanakkale takip etti. Bankalardaki mevduatlarda en az oransal artış ise yüzde 15,1 ile Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Geçen yılın 3. çeyreğinde 82 milyar 885 milyon 342 bin lira olan mevduat, bu yılın aynı döneminde 95 milyar 408 milyon 535 bin liraya çıktı. Kahramanmaraş'ın ardından oransal olarak mevduatı en az artan iller, yüzde 17,8 ile Kastamonu, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu.

EN AZ MEVDUATA SAHİP İL BAYBURT OLDU

Bayburt'un toplam mevduatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,9 artmasına karşın, şehir en az mevduata sahip il olarak sıralamadaki yerini korudu. Bayburt'taki yerleşiklerin toplam mevduatı 5 milyar 553 milyon 942 bin liraya ulaştı.

Bayburt'tan sonra en düşük mevduata sahip iller ise 7 milyar 670 milyon lirayla Ardahan, 8 milyar 253 milyon lirayla Hakkari, 8 milyar 360 milyon lirayla Kilis ve 12 milyar 596 milyon lirayla Gümüşhane olarak sıralandı.