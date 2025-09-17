TVF, Vakıfbank paylarının bir kısmını satacak

TVF tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79'una karşılık gelen ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7 milyar 415 milyon 921 bin 522,54 lira nominal değerli payların 152 milyon lira nominal değere kadar olan ve çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,53 olan kısmının, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satış sürecinin başladığı bildirildi.

Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International'ın tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildiği kaydedilen açıklamada, "Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi işleme ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, işlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, işlem kapsamında, söz konusu payların tamamının satılması halinde, TVF'nin Vakıfbanktaki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 73,26 olması, bankanın serbest dolaşımda bulunan paylarının ise yüzde 7,51 olmasının beklendiği belirtilerek, "İşlem sonrasında TVF'nin mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Vakıfbank payları için, birtakım mutat istisnalar ve koordinatörün izniyle gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir." ifadelerine yer verildi.