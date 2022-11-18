Twitter ofislerini kapattı

Twitter çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre çalışanlara ofislerin 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi.

Çalışanlara bu kararın nedeni açıklanmadı.

Duyuru sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'ın şirket çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmasının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiğine dair haberlerin arkasından geldi.