Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTwitter'ın logosu değişti
HaberlerUzmanpara Haberleri Twitter'ın logosu değişti

Twitter'ın logosu değişti

Sosyal medya platformu Twitter’ın mavi kuş logosu “X” ile değiştirildi.

24.07.2023 - 14:18 | | İHA
Twitter'ın logosu değişti

ABD’li milyarder Elon Musk sahibi olduğu dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’ın logosunu değiştireceğini açıklamıştı.

Musk’ın açıklamasından saatler sonra Twitter’ın mavi kuş logosu “X” ile değiştirildi. Twitter’ın CEO’su Linda Yaccarino sosyal medya paylaşımında “X burada” diyerek yeni logoyu paylaştı.

TWEET’LER ARTIK X OLACAK

Elon Musk sosyal medya platformunun logosunun değişeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da X ile değiştirdi. Musk, Tweet adlı paylaşımların da artık X olarak anılacağını dile getirdi.

Musk’ın paylaşımının ardından sosyal medya platformunun San Francisco’da bulunan genel merkezine “X” logosu yansıtıldı.

Yolda gördüğü husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

Yolda gördüğü husumetlisini pompalı tüfekle vurdu

ABD'li alçak haddini aştı! 'Türkiye'ye saldırı zamanı geldi!'

ABD'li alçak haddini aştı! 'Türkiye'ye saldırı zamanı geldi!'