UBS, ABD'de bankacılık lisansı için başvurdu

UBS Americas Başkanı Rob Karofsky ve UBS Global Wealth Management US Başkanı Michael Camacho, personelle paylaştıkları bir bildiride, UBS Bank USA için Ulusal Banka Sözleşmesi başvurusunda bulunulduğunu doğruladı.

Bildiride, "Bu adım, UBS'nin ABD'deki önde gelen küresel varlık yöneticisi statüsünü inşa etme ve büyümeyi teşvik edecek alanlara yatırım yapma konusundaki uzun vadeli hedefimizin bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

Eğer onaylanırsa, lisans UBS'ye çek hesapları, tasarruf hesapları ve ipotekler de dahil olmak üzere ABD bankalarının sunduğu hizmetlerin tam yelpazesini sunma olanağı sağlayacak.

UBS, düzenleyicilerin onayına tabi olarak, 2026 yılında lisansın alınmasını öngörüyor. Onay gelirse UBS, ABD'de bu tür bir lisans alan ilk İsviçre bankası olacak.