UBS altın fiyatı beklentisini yükseltti

Bankanın konu ile ilgili raporuna göre, 2025 sonu için altın fiyatı hedefi 300 dolar artışla ons başına 3.800 dolara, 2026 ortası için ise 200 dolar artışla ons başına 3.900 dolara çıkarıldı.



UBS ayrıca, altın borsa yatırım fonu (ETF) varlık tahminini de yükselterek 2025 sonu itibarıyla 3.900 tonun biraz üzerine çıkarak önceki rekor seviyelerine yaklaşmasını beklediğini belirtti.