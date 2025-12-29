Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaUBS altın tahminini güncelledi
HaberlerUzmanparaUBS altın tahminini güncelledi

UBS altın tahminini güncelledi

UBS, altın için 2026’nın ilk üç çeyreğinde 5.000 dolar hedefliyor.

29.12.2025 - 14:18 | | Foreks Haber
UBS altın tahminini güncelledi

UBS, altın fiyatları için tahminlerini yükseltti. Banka, 2026’nın mart, haziran ve eylül ayları için ons başına 5.000 dolar hedef belirledi. Bu, önceki 4.500 dolarlık tahminden yukarı yönlü revizyon anlamına geliyor.

Haberin Devamı

UBS, yılın son çeyreğinde ise altın fiyatlarının hafif gerileyerek 4.800 dolar/ons seviyesine inmesini öngörüyor. Banka, "Uzun pozisyonumuzu koruyoruz ve fiyat hedefimizi artırıyoruz" açıklamasını yaptı. Tahminler, jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda güvenli liman talebinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği beklentisine dayanıyor.

Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Süper Lig ekibi devrede

Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Süper Lig ekibi devrede

RTÜK'ten Yalova'daki DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin uyarı

RTÜK'ten Yalova'daki DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin uyarı