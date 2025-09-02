UBS, Fed'den faiz indirimi bekliyor

Canlı Borsa
UBS, önümüzdeki dört ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının her birinde faiz indirimi bekliyor.

02.09.2025 - 09:45 | | Foreks Haber
UBS, soğuyan enflasyon ve zayıflayan iş gücü piyasası işaretlerinin faiz indirimleri için alan yaratması nedeniyle Fed'in Eylül ayından başlayarak önümüzdeki dört toplantı boyunca para politikasını toplam 100 baz puan gevşeteceğini tahmin ediyor.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri, çekirdek enflasyonun yıllık %2,9 ve manşet enflasyonun %2,6 ile beklentiler doğrultusunda sabit kaldığını gösterdi. Bu durum, enerji fiyatlarındaki gevşeme ve barınma maliyetlerindeki yavaşlamanın kalıcı hizmet enflasyonunu dengelemesiyle enflasyon baskılarının sınırlı kaldığını gösteriyor.

UBS, gevşemenin ana nedeni olarak iş gücü piyasası risklerini vurguluyor. Düşük işsizlik oranına rağmen son veriler iş gücü talebinin zayıfladığına işaret ediyor. Fed yetkilileri, işsizlik oranının yıl sonuna kadar doğal oranın üzerine çıkmasını ve 2027 yılına kadar yüksek kalmasını bekliyor.

