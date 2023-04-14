UBS'ten gümüş tahmini

UBS, ABD dolarında zayıflama ve Fed'in olası faiz indiriminin değerli metallere olan ilgiyi artırmasıyla birlikte gümüş fiyatının bu yıl yükselmeye devam edeceğini öngördü.

New York'ta işlem gören vadeli kontratların bu yıl yüzde 8 artarak 25,99 dolar/ons seviyesinden işlem gördüğüne işaret eden UBS Stratejisti Dominic Schnider, fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini ve gümüş fiyatının aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını bekliyor.

Schnider, mart ayı başındaki geri çekilmeden bu yana gümüş fiyatının yüzde 30 civarında arttığına işaret ederken aynı dönemde altın fiyatının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.