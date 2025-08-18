UBS'ten petrol tahmini

Canlı Borsa
UBS, Brent petrol için 2025 sonu ve Mart 2026 tahminlerini varil başına 62 dolara çekti.

18.08.2025 - 11:56 | | Foreks Haber
Bu revizyonun temelinde, Güney Amerika'dan gelen artan arz ve yaptırım uygulanan ülkelerden gelen güçlü üretim etkili oldu.

Kuruluş, Brent ham petrolün 60-70 dolar/varil aralığında seyretmeye devam etmesini beklese de, 2025 sonu ve Mart 2026 için tahminlerini 62 dolar/varile düşürdü. Ancak UBS, fiyatların 2026 ortasına kadar varil başına 65 dolara yükseleceğini öngörüyor.

