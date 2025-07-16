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Ücretli çalışan sayısı açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 arttı.

16.07.2025 - 10:09 |
Ücretli çalışan sayısı açıklandı

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 698 bin 674 kişi iken, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,1 azaldı, inşaat sektöründe %4,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,9 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,6 azaldı, inşaat sektöründe %0,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,3 arttı.

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