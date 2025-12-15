Ücretli çalışan sayısı açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,5 azaldı, inşaat sektöründe %6,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,5 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDESEL OLARAK DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.