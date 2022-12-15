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Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık %7,4 arttı.

15.12.2022 - 10:17 |
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi iken, 2022 yılı Ekim ayında 14 milyon 883 bin 717 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %6,2, inşaat sektöründe %5,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %8,5 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK %0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2, inşaat sektöründe %1 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

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