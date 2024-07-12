Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.