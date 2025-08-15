Canlı Borsa
Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı.

15.08.2025 - 10:24 |
Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 612 bin 472 kişi iken, 2025 yılı Haziran ayında 15 milyon 925 bin 359 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,1 azaldı, inşaat sektöründe %8,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.

